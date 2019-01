Iran, si schianta aereo cargo: "errore del pilota"

Immagine di repertorio (Xinhua)

Un aereo cargo della compagnia aerea del Kyrgyzstan con dieci persone a bordo è precipitato questa mattina all'aeroporto di Fath, vicino a Teheran in Iran. Lo riferiscono media locali, precisando che l'aereo coinvolto nello schianto è un Boeing 707 che era partito da Bishkek, capitale del Kyrgyzstan.

In base alle prime ricostruzioni, l'aereo si è schiantato mentre atterrava all'aeroporto di Fath, situato a Karaj, provincia di Alborz a 40 chilometri a ovest della capitale iraniana di Teheran, secondo quanto riferito dall'agenzia Mehr News. L'agenzia di stampa Irna riporta la testimonianza di un funzionario dell'aeroporto di Fath, secondo il quale lo schianto sarebbe stato causato da un errore del pilota in fase di atterraggio. Non riuscendo a controllare il velivolo nella fase di atterraggio, ha detto la fonte a condizione di anonimato, il cargo si è schiantato contro un muro prendendo fuoco.