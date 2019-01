"Qui 19 giorni", parla proprietario hotel dove alloggiava Battisti

(Fotogramma)

"Il signor Battisti è stato qui 19 giorni. E' sempre stato gentile, sono rimasto sorpreso quando ho sentito che era un ricercato...". Enrique Peralta è il proprietario della Casona Azul, un hotel di Santa Cruz de la Sierra dove Cesare Battisti ha soggiornato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. "E' stato qui 19 giorni, dal 16 novembre al 5 dicembre", dice Peralta all'Adnkronos.

"E' sempre stato gentile, una persona molto attenta. Trascorreva molto tempo nella sua stanza. Parlava in portoghese e non si è mai presentato come cittadino italiano. Ricordo che spesso mangiava pizza e ha anche cucinato la pasta...", racconta il proprietario nella pensione, ideale per garantire la privacy degli ospiti. Situata a circa 16 km dall'aeroporto, la Casona Azul comprende stanze dotate di angolo cottura. Per una singola, bastano circa 20 euro a notte. Se si vuole più spazio, una matrimoniale costa l'equivalente di 35 euro.

Peralta è rimasto profondamente sorpreso dall'arresto di Battisti: "Non lo avrei mai immaginato. Riceveva molte telefonate, ma non mi è mai sembrato nervoso o particolarmente preoccupato. Sono rimasto molto sorpreso quando ho sentito che era un ricercato, che era una persona condannata all'ergastolo...".