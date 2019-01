Brexit, Merkel a May: Aspettiamo proposte Cosa succede ora?

(Foto Xinhua)

Non ci saranno pressioni esterne da parte di Bruxelles ma sta a Londra dire come si deve procedere. Angela Merkel esorta il governo britannico a farsi avanti dopo il 'no' del parlamento all'accordo con Bruxelles. La cancelliera lamenta l'esito del voto e sottolinea: "Crediamo che ora spetti alla parte britannica ... dirci cosa accadrà". Il capo del governo di Berlino non ha mancato di fare presente come l'obiettivo sia quello di "minimizzare il danno causato dal ritiro britannico dall'Ue". "Pertanto - ha assicurato - cercheremo ancora di trovare una soluzione ordinata, pur essendo pronti a un'uscita disordinata. Abbiamo ancora tempo per negoziare ma ora stiamo aspettando quello che il primo ministro britannico propone". La cancelliera tedesca è stata chiara: non possono esserci nuovi negoziati sull'accordo per la Brexit, riferiscono fonti citate dalla Dpa.

Dal canto suo, Theresa May ha ribadito alla Camera dei Comuni che il suo governo non intende revocare l'Articolo 50. L'affermazione della premier è giunta in risposta alla richiesta del leader laburista Jeremy Corbyn di escludere la possibilità di una 'no deal Brexit', una Brexit senza accordo con la Ue. Per farlo, ha detto la premier, ci sono due modi: "Approvare un accordo o revocare l'Articolo 50, una cosa che il nostro governo non intende fare".

Intanto, mentre ai Comuni è in corso il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata ieri sera da Corbyn, dopo la pesante bocciatura dell'accordo per la Brexit, il dibattito sul futuro della Gran Bretagna resta acceso. Due progetti di legge per permettere un secondo referendum sulla Brexit sono stati depositati oggi in parlamento dal deputato conservatore Dominic Grieve, un europeista che ieri ha votato contro l'accordo con Bruxelles. Al momento i due progetti di legge non hanno possibilità di passare senza il sostegno del governo, nota la Bbc. Ma intanto anche 71 deputati laburisti hanno firmato una lettera chiedendo un secondo referendum.

Da Strasburgo, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier ha sottolineato che una Brexit "ordinata resterà la nostra priorità assoluta", ma "nessuno scenario" può essere escluso. "Siamo appena a dieci settimane da fine marzo, cioè dal momento scelto dal governo britannico per diventare un Paese terzo. E mai il rischio 'no deal' è parso così elevato come oggi".

Oltre alla eventuale richiesta di far slittare l'uscita dall'Ue c'è persino la possibilità che il governo britannico revochi la richiesta di attuare l'Articolo 50 dei Trattati Ue (quello che regola l'uscita dall'Unione) nei giudizi degli analisti. In una nota David Lafferty, analista di Natixis Investment Managers, osserva come infatti "il risultato più probabile è che la May rimandi o revochi l'articolo 50, spingendo con forza sui freni un momento prima che il convoglio finisca fuori dai binari". Il risultato, però, ammette, è che "le imprese e i consumatori britannici dovrebbero aspettarsi di restare per un periodo ancora più lungo in una continua incertezza".