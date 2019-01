Cosa succede ora? Disfatta May

(Foto Fotogramma)

Dopo la pesante sconfitta di ieri, con Theresa May 'seppellita' da 432 voti contrari all'accordo con Bruxelles sulla Brexit, ci si chiede cosa accadrà a questo punto. Accordo che, se fosse passato, sarebbe entrato in vigore il 29 marzo. Dopo la scelta da parte della premier di non dimettersi, è arrivata la mozione di sfiducia, presentata dai laburisti, che sarà votata oggi in serata. Ciò consente ai parlamentari di decidere se vogliono che il governo vada avanti. Nel caso in cui non fosse così, si potrebbe andare alle elezioni. In questo caso, si attiverebbe il processo di selezione del nuovo leader conservatore e del nuovo premier, mentre l'orologio di una Brexit senza accordo continuerebbe inesorabilmente a segnare il tempo, verso la fatidica data del 29 marzo. Il leader Jeremy Corbyn sta da tempo accarezzando l'idea di forzare la strada verso elezioni anticipate, mentre si è più volte detto contrario all'idea di un secondo referendum per la Brexit.

Se, come molti analisti prevedono May sopravviverà al voto - si legge sulla Bbc -, grazie anche al sostegno annunciato dagli unionisti nordirlandesi del Dup, la premier si presenterà al Parlamento con un nuovo piano sulla Brexit lunedì. "La Camera ha parlato e il governo ascolterà. E' chiaro che la Camera non sostiene questo accordo, ma il voto non ci dice cosa invece la Camera sostenga - ha detto ieri la premier - Non ci dice come si intenda onorare la decisione presa dal popolo britannico in un referendum". "Per prima cosa, bisogna confermare se questo governo goda ancora della fiducia della Camera. Io credo di sì, ma è giusto che altri abbiano la possibilità di verificarlo, se vogliono. Se il governo otterrà la fiducia, terremo incontri in uno spirito costruttivo" per arrivare ad ottenere "un sostegno sufficiente in questa Camera". Verranno discusse eventualmente nuove idee e "il governo le esplorerà poi con l'Unione europea". L'obiettivo, quindi, è provare a riaprire il dialogo con Bruxelles. In base alle regole vigenti, di fronte a una bocciatura il governo deve tornare ai Comuni entro tre giorni, per informare il Parlamento su come intende procedere.

In questo caso, è probabile che la premier, accettando la volontà del Parlamento, torni a Bruxelles per ottenere ulteriori concessioni sulla questione del 'backstop', la clausola di salvaguardia che dovrebbe entrare in vigore per mantenere aperto il confine tra le due Irlande, duramente contestata dai ribelli Tories e dal Dup. Difficile prevedere che, al di là della lettera di chiarimenti che è stata inviata lunedì da Donald Tusk e Jean -Claude Juncker, May possa strappare alla Ue qualcosa di più. "Non credo che ci sia molto da cambiare", ha però detto oggi ai microfoni di Radio Anch'io il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani, aggiungendo: "Al Regno Unito era stato concesso tutto ciò che chiedeva quando era parte integrante dell'Ue, tutto ciò che potevamo concedere senza ledere gli interessi dei cittadini europei: non credo che si possa aggiungere altro".

Non è escluso però che già nel prossimo fine settimana possa essere convocato un vertice Ue di emergenza per tentare di uscire dallo stallo. Questo scenario potrebbe anche consentire a May di guadagnare tempo per recuperare dalla sua parte alcuni dei contestatori all'interno della maggioranza e assicurarsi l'appoggio di quei deputati laburisti che preferirebbero una Brexit risolta col paracadute dell'accordo con Bruxelles, a una 'no deal Brexit'. Una Brexit "ordinata resterà la nostra priorità assoluta", ma "nessuno scenario" può essere escluso. "Siamo appena a dieci settimane da fine marzo, cioè dal momento scelto dal governo britannico per diventare un Paese terzo. E mai il rischio 'no deal' è parso così elevato come oggi", ha sottolineato il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, a Strasburgo per la plenaria del Parlamento Europeo.

Un nuovo, inedito scenario si sta materializzando in queste ore. Un gruppo bipartisan di deputati ha annunciato lunedì un piano per fermare la Brexit senza accordo, costringendo la May ad estendere o revocare l'Articolo 50, nel caso il Parlamento non trovi un accordo sulle modalità di uscita dall'Unione europea. Lo strumento sarà un emendamento all'accordo con Bruxelles che, se approvato, fermerà l'uscita automatica del Regno Unito dalla Ue, fissata per il 29 marzo. L'emendamento obbligherebbe la premier a chiedere a Bruxelles una proroga dell'Articolo 50. In caso di rifiuto da parte della Ue, la premier avrebbe l'obbligo di legge di ritirare unilateralmente la procedura dell'Articolo 50. Un diritto sancito recentemente anche dalla Corte europea di giustizia. Inoltre, l'emendamento assegnerebbe al Parlamento il potere di individuare un nuovo piano per la Brexit, con l'obbligo per il governo di adottarlo. I costituzionalisti sottolineano le profonde implicazioni di una simile mossa, che finirebbe per modificare il rapporto tra Parlamento e governo. Secondo una consuetudine ultra centenaria, i deputati possono solamente respingere o approvare le leggi proposte dall'esecutivo, che ha l'esclusiva dell'iniziativa legislativa.

Un ultimo scenario mette il destino della Brexit nelle mani del Labour. Se il leader Jeremy Corbyn cambiasse strategia e abbracciasse l'idea di un secondo referendum, potrebbe trovare nella Camera dei Comuni la maggioranza necessaria per scavalcare il governo e indire una nuova consultazione popolare. Tuttavia, alcuni deputati laburisti eletti in collegi nei quali nel referendum del 2016 prevalse il voto per la Brexit, potrebbero opporsi al piano di Corbyn. In questo caso, sarebbero determinanti i voti dei deputati conservatori pro Ue.