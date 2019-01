Sbloccata vicenda '4 italiani' assediati da Hamas

Foto di repertorio (Xinhua)

Hamas ha rilasciato i "quattro civili italiani" sospettati di essere militari israeliani. Lo riporta il Jerusalem Post. Secondo quanto invece si era appreso ieri, gli italiani che si erano rifugiati nella sede dell'agenzia Onu UNWRA a Gaza erano tre carabinieri. Secondo quanto riferito da Hamas e riportato dai media israeliani, i "quattro italiani" facevano parte di un team diplomatico che si trovava a Gaza per esaminare le misure di sicurezza per una visita nella Striscia dell'ambasciatore italiano in Israele. Secondo quanto riferito da Hamas, i quattro italiani lunedì si erano rifiutati di fermarsi ad un posto di blocco e di consegnare le loro armi. Ne era nato un inseguimento, culminato nell'assedio da parte dei miliziani di Hamas alla sede dell'UNRWA. Nonostante le rassicurazioni da parte del personale dell'agenzia che si trattava di quattro cittadini italiani, Hamas ha continuato a sospettare che in realtà i quattro fossero agenti israeliani con passaporti italiani.