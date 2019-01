Esplode autobomba, strage di poliziotti a Bogotá

(Fotogramma /Ipa)

Si aggrava il bilancio dell'esplosione avvenuta a Bogotá davanti all'accademia di polizia General Santander, nella zona sud della capitale colombiana. I morti sono otto, tutti agenti di polizia. Lo riferisce l'emittente Rcn, citando il ministero della Difesa. L'esplosione è stata provocata da un'autobomba che ha sfondato le barriere per entrare nel perimetro della scuola. Il sindaco Enrique Pena Losa ha riferito che 10 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha provocato un incendio e mandato in frantumi le finestre degli edifici vicini. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e varie ambulanze, mentre la polizia ha isolato la zona.

Era dal 2006 che in Colombia non si assisteva a un episodio di questa gravità. Al momento, l'attacco non è stato rivendicato, né ci sono indicazioni sui possibili autori. Il precedente presidente, Juan Manuel Santos, nel 2016 ha firmato un accordo di pace con i guerriglieri delle Farc, mentre rimane attivo l'Esercito di liberazione nazionale, altra organizzazione guerrigliera.