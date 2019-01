Nessuna delegazione Usa a Davos

Donald Trump a Davos 2018 (Ipa)

A Davos quest'anno non ci sarà alcuna delegazione degli Stati Uniti. Dopo che nei giorni scorsi, causa shutdown, il presidente Donald Trump aveva annullato la sua partecipazione, la Casa Bianca ha fatto sapere nella notte che non sarà mandata alcuna delegazione - era prevista tra gli altri la partecipazione del segretario di Stato Mike Pompeo - al Forum economico mondiale in programma dal 22 al 25 gennaio.