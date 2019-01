(Afp)

Non c'è shutdown per Melania Trump. La first lady, accompagnata dal figlio Barron, è atterrata in Florida ieri, dove, secondo quanto appurato dalla ABC, trascorrerà il weekend nella residenza di Mar-a-Lago. Poche ore prima, era stato Politico a twittare che Melania stava lasciando la base di Andrews fuori Washington a bordo di un velivolo governativo.

Il tutto a chiudere una giornata segnata da ripetute cancellazioni e disdette, dovute ad uno shutdown giunto al suo 27mo giorno. E così Nancy Pelosi si è vista cancellare la prevista visita alle truppe americane all'estero, per espressa volontà di Donald Trump: "Per via dello shutdown, le aveva scritto, mi rincresce doverla informare che la sua missione a Bruxelles, in Egitto e Afghanistan è stata rinviata", ha scritto.

"Ripianificheremo questo viaggio di 7 giorni quando lo shutdown sarà finito. Di fronte ai nostri 800mila grandi lavoratori americani che non ricevono lo stipendio, sono certo che converrà che il rinvio di questo evento di relazioni pubbliche è pienamente appropriato". "Se desidera mantenere il suo viaggio scegliendo voli commerciali, questo è nelle sue prerogative", ha concluso. E Trump ha cancellato anche il viaggio della delegazione americana al Forum di Davos.