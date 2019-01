Trump-Kim, nuovo summit a febbraio

(Fotogramma)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno alla fine di febbraio. Lo rende noto la Casa Bianca, senza indicare il luogo in cui andrà in scena il vertice. Trump e Kim si sono incontrati per la prima volta a giugno dello scorso anno a Singapore.

Trump oggi ha ricevuto a Washington il capo negoziatore nordcoreano Kim Yong Chol. Il colloquio, durato circa un'ora e mezza, ha riguardato la denuclearizzazione della penisola coreana ed è servito, appunto, per pianificare il prossimo vertice. In precedenza, Kim Yong Chol era stato ricevuto dal segretario di Stato, Mike Pompeo.