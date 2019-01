"Imbarchiamo acqua", barcone in avaria con 100 migranti a bordo

Immagine di repertorio (Afp)

Un centinaio di persone alla deriva su un'imbarcazione nel Mediterraneo. A segnalarlo è un tweet di Alarm Phone. In una serie di messaggi, l'organizzazione spiega di aver contattato le autorità italiane, maltesi e libiche. A bordo ci sarebbe anche un bambino ''privo di conoscenza o morto''. L'imbarcazione avrebbe problemi, starebbe imbarcando acqua. "Roma e Malta ci dicono di rivolgerci a Tripoli come autorità responsabile - twittano da Alarm Phone -. Finora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta da Tripoli. Non possiamo nemmeno confermare che abbiano ricevuto il nostro messaggio. Abbiamo iniziato a chiamare tutti i numeri telefonici conosciuti, finora senza successo".

La prima segnalazione, raccolta da Alarm Phone attorno alle 11, localizzava l'imbarcazione a circa 60 miglia da Misurata e non faceva riferimento alla presenza di problemi. Poco dopo, la situazione ha iniziato a precipitare. L'ultimo tweet dell'organizzazione fa riferimento alla situazione aggiornata: "Abbiamo sempre più difficoltà a calmare le persone. Sollecitiamo le autorità a decidere chi è responsabile, un'autorità capace di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso e che rispetti il diritto internazionale. E' inaccettabile che la legge venga violata e che la gente venga lasciata morire per giochi politici".