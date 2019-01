Autobomba al tribunale, paura in Irlanda del Nord

(Twitter /@PSNIDCSDistrict)

Un'autobomba è esplosa all'esterno del tribunale di Londonderry, in Irlanda del Nord. La deflagrazione è avvenuta a Bishop Street intorno alle 20.15 (ora locale) e a darne notizia su Twitter è stata la polizia, che ha diffuso un'immagine dell'auto in fiamme. Secondo quanto riporta la BBC, gli agenti si trovavano già sulla scena quando l'autobomba è esplosa senza causare vittime: la polizia avrebbe infatti ricevuto una telefonata di avvertimento prima che l'ordigno esplodesse, riuscendo quindi ad evacuare alcuni edifici, tra cui un hotel. Dura la reazione della politica. Il vice premier della Repubblica d'Irlanda, Simon Coveney, su Twitter ha condannato "assolutamente l'attentato terroristico a Derry questa sera. Non c'è posto e nessuna giustificazione possibile per tali atti di terrore, che cercano di trascinare l'Irlanda del nord di nuovo alla violenza e al conflitto".