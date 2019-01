Migranti, Sea Watch: "Nessuno ci dà istruzioni"

Immagine di repertorio (Afp)

"La Sea Watch 3 non è stata ancora coordinata da nessuna autorità e attende ancora istruzioni". La Sea Watch, sul proprio profilo Twitter, pubblica il testo di una email inviata nel pomeriggio di ieri e relativa alla richiesta di eventuali istruzioni per interventi in soccorso di migranti in difficoltà nelle acque libiche.

"Le autorità libiche -si legge- e il nostro stato di bandiera sono stati informati". "Non siamo stati contattati o coordinati da loro in alcun modo". Le autorità "non si sono impegnate a fornire alcuna istruzione. Abbiamo provato a contattarli ma, quando ci siamo riusciti, la comunicazione si è rivelata estremamente complessa e hanno riagganciato".