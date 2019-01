Addio a Tony Mendez, ex agente Cia che ispirò 'Argo'

(Afp)

Tony Mendez, l'ex agente della Cia noto per aver fatto uscire dall'Iran nel 1980 una gruppo di ostaggi americani, è morto all'età di 78 anni. La sua vicenda aveva ispirato il film 'Argo', diretto e interpretato da Ben Affleck. Il segretario di Stato Mike Pompeo in un tweet ha reso omaggio a Mendez, definito "eroe americano" e "funzionario dell'intelligence di straordinario talento". La vicenda degli ostaggi usa in Iran, ha scritto Pompeo, è stato "solamente uno dei suoi tanti successi".

Dopo aver lasciato la Cia nel 1990, Mendez scrisse tre libri che raccontavano le sue esperienze all'interno dell'agenzia di intelligence. Anche Affleck ha reso omaggio all'ex agente Cia, che "non cercò mai la ribalta per le sue azioni, ma volle solamente servire il suo Paese". Mendez si è spento nelle prime ore di domenica a causa del morbo di Parkinson, riferisce un comunicato della famiglia, diffuso dal suo agente letterario, Christy Fletcher.