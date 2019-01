Migranti, Germania sospende partecipazione 'Sophia'

(AFP)

La Germania sospende la partecipazione all'operazione Sophia, lo spiegamento navale dell'Ue per contrastare la tratta di esseri umani attraverso il Mediterraneo. Secondo le informazioni ricevute dalla Dpa, dopo il dispiegamento della fregata Augusta, nessun'altra nave della marina tedesca parteciperà.

L'operazione Sophia è stata lanciata nel 2015 con il compito di arrestare i contrabbandieri e interrompere il traffico di migranti e, allo stesso tempo, addestrare la guardia costiera libica e contribuire all'attuazione dell'embargo dell'Onu sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. Il mandato della missione è stato rinnovato a dicembre per tre mesi e si concluderà alla fine di marzo.



SALVINI - ''La missione Sophia aveva come mandato di far sbarcare tutti gli immigrati solo in Italia e così ha fatto, con 50.000 arrivi nel nostro Paese - dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Se qualcuno si fa da parte, per noi non è certo un problema''.