Migranti, ambasciatore Libia: "Più aiuti per stop partenze"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Maria Grazia Napolitano

Lo scorso anno la Libia "ha bloccato l'80% delle partenze di migranti verso l'Europa, ma abbiamo bisogno di aiuti per mantenere queste persone nei centri e per i rimpatri". In un'intervista all'Adnkronos, l'ambasciatore libico a Roma, Omar Tarhuni, sottolinea il lavoro importante fatto in questi mesi dalla Guardia costiera libica. "Ma noi abbiamo chiesto all'Italia, all'Europa ed alle Nazioni Unite di aiutarci economicamente per rimpatriare i migranti - rimarca Tarhuni -. La Libia non è in grado di mantenere tutte queste persone, nel 2018 sono arrivate circa 500mila persone. Si sono fermatele partenze verso l'Europa, ma non gli arrivi nel nostro Paese".

Tarhuni parla poi del ruolo dell'Italia in Libia, sottolineando come a Tripoli non siano preoccupati del dialogo avviato con il generale Khalifa Haftar. L'Italia "non sta né con Serraj né con Haftar, ma con i libici - afferma l'ambasciatore - sta cercando di aiutare il popolo libico a trovare una soluzione" per uscire dal caos di questi anni, "è amica del popolo libico". "Il governo Conte ha lavorato bene alla conferenza di Palermo, siamo molto contenti, e quando il premier è stato a Tripoli prima di Natale lo abbiamo ringraziato", dice ancora l'ambasciatore, secondo il quale l'Italia "deve poter parlare con tutti, con tutte le personalità che hanno un incarico in Libia".

Tarhuni fa poi il punto sul Trattato di amicizia e cooperazione firmato nel 2008. "Stiamo lavorando per riattivarlo, il governo italiano ha dato la sua disponibilità - assicura - abbiamo qualche difficoltà, dobbiamo formare un comitato italo-libico per dare attuazione a tutti gli impegni in tutti i settori". In realtà, precisa, sulle questioni relative all'immigrazione ed alla difesa Italia e Libia stanno già collaborando, mentre "il lavoro è fermo per quanto riguarda la realizzazione dell'autostrada" costiera dal confine con la Tunisia al confine con l'Egitto.

Quanto alla posizione della Francia, sponsor dell'uomo forte di Tobruk, l'ambasciatore sottolinea che il governo di accordo nazionale "non ha alcun problema con Parigi, a Tripoli c'è un'ambasciatrice che lavora con il Consiglio presidenziale". "Noi collaboriamo con tutti - insiste - con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Italia, la Francia, abbiamo cooperazioni bilaterali con tutti".

Il governo di accordo nazionale di Tripoli "sostiene il lavoro dell'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, noi vogliamo arrivare alla stabilizzazione del Paese e risolvere la crisi" assicura Tarhuni, mentre prosegue il lavoro di Salamé per convocare la Conferenza nazionale che dovrebbe fissare il percorso elettorale. Inizialmente prevista per fine gennaio, la Conferenza è slittata a fine febbraio, "ma questo non è un problema - dice - il fatto che a Palermo si fosse indicata una data e che al momento sia stata spostata non significa che la Conferenza non ci sarà".

Piuttosto, secondo l'ambasciatore, "è importante che la Conferenza venga organizzata al meglio, vogliamo sapere chi parteciperà, quale sarà la sua agenda, dove si terrà". In ogni caso, Tarhuni ribadisce che il governo di Tripoli "è pronto ad aiutare e sostenere il lavoro di Salamè". L'inviato delle Nazioni Unite è sotto attacco in questi giorni da parte delle autorità di Tobruk, con il portavoce di Khalifa Haftar ed il presidente della Camera dei rappresentanti Aquila Saleh che lo accusano di essere "parziale" e di essere "parte della crisi". L'ambasciatore non entra nel merito, limitandosi a riferire che "le autorità dell'Est hanno chiesto all'Unsmil di aprire un ufficio" in Cirenaica.

Tarhuni non commenta poi le notizie in arrivo da Tripoli in questi giorni sullo scontro in seno al Consiglio presidenziale tra il presidente Fayez Serraj e tre dei suoi vice, che gli contestano di prendere troppe decisioni in autonomia. "Mi pare normale dialettica politica - sostiene l'ambasciatore - anche nel governo italiano ci sono discussioni tra gli alleati".

E sugli scontri a sud di Tripoli assicura che il governo "ha la capacità" di tenere sotto controllo la situazione della sicurezza. Arrivato a Roma nel novembre scorso, alla sua prima sede come ambasciatore, non proveniendo dalla carriera diplomatica, ma avendo finora seguito un percorso politico che lo ha portato anche a occuparsi degli accordi di Skhirat, Tarhuni tiene infine a precisare: "Io sono stato nominato dal governo di accordo nazionale di Tripoli, dal governo legittimo riconosciuto dall'Onu. Non rappresento alcun partito politico e non ho problemi con nessuna parte".