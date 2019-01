Crollo diga in Brasile, "poche speranze" per 300 dispersi

(Foto Afp)

Potrebbe essere drammatico il bilancio delle vittime del crollo della diga in sito minerario nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Il governatore dello Stato, Romeu Zema, ha infatti detto che vi sono "poche speranze" di ritrovare vive le circa 300 persone dichiarate disperse. Un'enorme ondata di fango ha investito ieri all'ora di pranzo la mensa della miniera, dove centinaia di persone stavano pranzando, le fattori ed il villaggio circostante dove risiedono le famiglie dei lavoratori. Finora le vittime confermate sono nove. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il collasso della diga che è di proprietà della principale società mineraria brasiliana.

Da ieri un centinaio di vigili del fuoco stanno lavorando nella speranza di trovare delle persone ancora vive tra i detriti ed il fango, ed oggi sono attesi un altro centinaio di soccorritori.