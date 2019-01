Gilet gialli, migliaia in strada: barricate e scontri a Parigi

Immagine di repertorio (Afp)

I manifestanti scesi in strada a manifestare nel quadro dell'undicesimo atto della protesta dei gilet gialli sono stati 69mila in tutto il paese, 4mila dei quali a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Sabato scorso erano stati 84mila. Episodi di violenza sono stati registrati in numerose città. A Parigi, dove le forze dell'ordine hanno fermato 42 persone, un manifestante è rimasto ferito ad un occhio.