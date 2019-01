Julen, che aveva perso il fratellino due anni fa

Nella foto i genitori di Oliver e Julen (Foto Afp)

"Un'altra volta, no! Un'altra volta, no!". Così i genitori di Julen, il bambino morto nel pozzo artesiano dove è caduto 13 giorni fa, hanno urlato il loro strazio quando è stato comunicato loro che i soccorritori avevano localizzato il corpo del loro piccolo, secondo quanto riporta il sito di El Mundo.

La coppia infatti nel 2017 ha perso un altro figlio, il fratellino maggiore di Julen morto a 3 anni, per un disturbo cardiaco. Durante questi 13 giorni in cui centinaia di soccorritori hanno lavorato senza sosta nella speranza di salvare il piccolo, i genitori sono stati sempre assistiti da medici e psicologi.

La famiglia stava facendo una passeggiata sulla spiaggia, a pochi metri dalla loro casa - si legge su 'el Popular' - era maggio del 2017, Julen aveva pochi mesi quando suo fratello fu stroncato da un attacco cardiaco. In un'intervista la nonna di Julen tra le lacrime si era chiesta perché mai "le cose brutte accadono sempre alle stesse persone". E poi aveva aggiunto: "Oliver sta proteggendo suo fratello dal cielo".