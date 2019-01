Sparatorie in Louisiana, 5 morti

(Afp)

Cinque persone sono morte nel corso di due sparatorie compiute nelle contee di Ascension e Livingston, ad un centinaio di chilometri da New Orleans, in Louisiana. Le autorità hanno identificato un sospetto, che è ancora a piede libero. Tre persone sono state uccise nella contea di Livingstone e due in quella di Ascension: per la morte di queste ultime - marito e moglie - viene ricercato il figlio 21enne. Secondo lo sceriffo della contea di Ascension i due episodi sono legati tra loro.

