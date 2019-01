Brasile, la tragedia della diga crollata

(AFP)

Sale a 58 il numero dei morti accertati per il crollo della diga vicino Brumadinho, nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, mentre restano disperse ancora 305 persone. Ad aggiornare il pesantissimo bilancio della tragedia è stata la protezione civile: sul campo sono impegnati 200 vigili del fuoco con 13 elicotteri, che domenica non sono riusciti a trarre in salvo alcun superstite.

Finora 150 persone sono state trovate in vita e messe in salvo dalle squadre dei soccorritori, ma si teme che il bilancio delle vittime sia destinato a salire. "Ci sono molti dispersi - ha dichiarato il ministro per lo Sviluppo regionale, Gustavo Canuto -. La probabilità che siano morti è cresciuta considerevolmente".