Hillary ci riprova nel 2020?

Hillary Clinton (FOTOGRAMMA/IPA)

Hillary Clinton non avrebbe rinunciato ai suoi sogni presidenziali: secondo la Cnn, l'ex segretario di Stato "sta dicendo alla gente che non ha chiuso le porte all'idea di correre per le presidenziali nel 2020".

"Tre persone - ha dichiarato il giornalista Jeff Zeleny - mi hanno detto che ancora questa settimana Hillary diceva in giro, in considerazione di tutte le recenti notizie di incriminazioni, particolarmente quella di Roger Stone, 'guardate, non ho chiuso le porte'" all'ipotesi. Questo non significa, ha precisato il giornalista, "che c'è una campagna pronta a partire o un progetto in lavorazione". Anzi, secondo un amico molto vicino a Hillary, citato da Zeleny, sarebbe molto sorprendente "se lo facesse veramente".