Venezuela, ambasciatore a Roma: "Posizione Italia intelligente"

(Afp)

di Maria Cristina Vicario

L'ambasciata venezuelana a Roma non ha avuto contatti "ufficiali" con le autorità italiane. Lo ha detto all'Adnkronos l'ambasciatore venezuelano in Italia Julian Isaias Rodriguez Diaz, aggiungendo tuttavia di aver ricevuto da più parte "manifestazioni di sostegno". "Non ci siamo sentiti soli", ha dichiarato. "Ufficialmente non ci siamo riuniti con le autorità italiane - ha affermato il diplomatico - La solidarietà ha raggiunto le porte dell'ambasciata con manifestazioni di 200 persone. Abbiamo ricevuto sostegno da accademici e professori universitari, sindacati e federazioni dei lavoratori in tutta Italia. Non ci siamo sentiti soli".

La posizione dell'Italia sulla crisi in Venezuela è "intelligente, piena di buon senso" ha detto l'ambasciatore, secondo il quale Caracas "potrebbe prendere in considerazione e studiare una proposta di mediazione". "Ce l'aspettavamo da tutta l'Europa", sostiene il diplomatico, dopo che da Bruxelles sabato scorso è arrivata la richiesta di elezioni libere e trasparenti al più presto, in caso contrario sarà riconosciuto come presidente legittimo Juan Guaidò. Quella italiana, dice l'ambasciatore venezuelano, "è una posizione intelligente, piena di buon senso. Nei conflitti internazionali bisogna mediare, non incentivarli. Le esperienze vissute con l'Iraq, la Libia, la Georgia, l'Ucraina, il Medio Oriente e recentemente la Siria indicano che è questa la cosa più sensata da fare. Il Venezuela potrebbe prendere in considerazione e studiare una proposta di mediazione. Ce l'aspettavamo da tutta l'Europa".

Cosa chiede il Venezuela all'Italia e all'Europa? "Che siano imparziali e giusti - afferma l'ambasciatore - Il messicano Benito Juárez disse che: 'Il rispetto del diritto altrui è la pace'. Se attualizziamo questo messaggio, potremmo affermare che il rispetto del diritto internazionale è la pace". Alla domanda su come definisce l'attuale situazione in Venezuela, il diplomatico risponde: "Complessa e difficile. A seguito del dibattito nel Consiglio di sicurezza dell’Onu - rimarca - la situazione non è più solo del Venezuela, è del continente americano e un po' del pianeta".