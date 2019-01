Brexit, Bruxelles gela Londra

Il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker

L'accordo per la Brexit già negoziato con il Regno Unito resta "l'unico e il migliore accordo possibile". Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento nell'aula del Parlamento europeo a Bruxelles, riguardo alla richiesta del Regno Unito di riaprire il negoziato con la Ue.

Il voto alla Camera dei Comuni "ha aumentato il rischio di un'uscita non ordinata del Regno Unito dalla Ue" ha detto, aggiungendo che "occorre fare tutto il possibile per preparaci a tutti gli scenari possibili, anche il peggiore". Juncker si è comunque detto "ottimista" e convinto che "si potrà trovare un accordo con il Regno Unito".



Inoltre, lA questione del backstop non riguarda solo l'Irlanda, ma tutta l'Europa, ha detto il presidente della Commissione, sottolineando che "la frontiera irlandese è una frontiera dell'Unione europea.