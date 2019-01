Brexit, cosa succede ora?

(Foto Afp)

Theresa May si appresta a tornare a Bruxelles per riprendere i colloqui con l'Unione europea, dopo che nella serata di ieri la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento che chiede alla premier di riaprire il negoziato per la Brexit. Con una maggioranza di 317 voti a favore e 301 contrari, i Comuni hanno vincolato la ratifica dell'accordo già sottoscritto con Bruxelles a novembre, alla sostituzione del 'backstop' per il confine nordirlandese con "misure alternative". Oltre a questo emendamento, che aveva il sostegno della premier, è stato approvato anche un altro emendamento che chiede al governo di evitare una 'no deal Brexit', un'uscita dalla Ue senza accordo. Bocciati invece gli emendamenti che puntavano a una proroga dell'Articolo 50 in caso di mancata ratifica dell'accordo con Bruxelles.

Il tentativo del governo britannico di riaprire il negoziato con Bruxelles è stato subito respinto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che in serata hanno ribadito che non è possibile rimettere mano al testo già approvato a novembre. Stasera in ogni caso Tusk discuterà di Brexit con la premier britannica. "Confermo che le istituzioni della Ue rimangono unite. E sosteniamo l'accordo che abbiamo negoziato col Regno Unito, mai contro il Regno Unito", ha ribadito oggi il capo negoziatore della Ue per la Brexit, Michel Barnier, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, che rispondeva a una domanda sulla possibilità di riaprire il negoziato.

La cancellazione del 'backstop', la clausola di salvaguardia che dovrebbe entrare in vigore per mantenere aperto il confine tra le due Irlande, nel caso Londra e Bruxelles non raggiungano un accordo commerciale complessivo nella fase di transizione post Brexit, era chiesta a gran voce dall'ala euroscettica dei Tories e dagli unionisti nordirlandesi del Democratic Unionist Party.