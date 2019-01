Castaldo (M5S): 'No a operazioni militari contro Venezuela'

Gli eurodeputati del Movimento Cinque Stelle sono "molto preoccupati dal punto di vista umanitario" per la crisi in Venezuela, ma non possono "in nessun modo avallare la volontà di forzare la mano e di avere operazioni militari", afferma il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, a margine dei lavori della plenaria a Bruxelles, spiegando che la delegazione pentastellata si è astenuta sulla risoluzione non legislativa con cui l'Aula riconosce come legittimo presidente ad interim del Venezuela il presidente dell'Assemblea Nazionale Juan Guaidò.