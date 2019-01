Guaidò: "Contatti clandestini con militari"

(AFP)

"Abbiamo avuto incontri clandestini con membri delle forze armate e delle forze di sicurezza". A rivelarlo, in un intervento sul 'New York Times', è il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, per il quale "la fine del sostegno dei militari a Maduro è fondamentale per consentire un cambiamento di governo; e la maggioranza di coloro che sono in servizio concordano che le recenti difficoltà del Paese sono insostenibili".

Nell'articolo, Guaidò rivela anche che l'opposizione ha offerto un'amnistia ai militari, a patto che non si siano "resi colpevoli di crimini contro l'umanità".