Usa al gelo, -50 gradi

New York (Foto Afp)

Il 'polar vortex', il vortice di aria polare che sta facendo registrare temperature negative da record, continua a paralizzare il Midwest degli Stati Uniti facendo registrare almeno nove morti. Sono 90 milioni gli americani che stanno fronteggiando temperature polari, da -17 gradi in giù, anche a meno 30 che, con il fattore del vento, hanno toccato picchi di -50, ed in generale sono 250 milioni che stanno fronteggiando un'ondata di freddo eccezionale anche in stati più meridionali.

Tra le vittime, un uomo che è morto congelato nel suo garage a Milwaukee, uno studente dell'università dell'Iowa trovato morto ieri mattina presto dietro un edificio del campus. Le scuole rimangono chiuse a Chicago, la città del vento che è stata soprannominata Chiberia, dove ieri è stata registrata la minima di -30, molto vicina al record negativo del gennaio del 1985.

Chicago (Foto Afp)

Almeno 4500 i voli cancellati a causa dell'ondata di gelo, mentre il servizio postale americano è stato costretto ad interrompere la distribuzione della posta in alcune zone. Temperature ancora inferiori a quelle di Chicago sono state registrate in North Dakota, -37, ma la località più fredda ieri è stata Norris Camp, in Minnesota, con -44 gradi, temperatura scesa a -53 con le raffiche del vento.