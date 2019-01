Venezuela, liberata attivista italiana

(Afp)

E' stata liberata l'attivista italo venezuelana Laura Gallo, che era stata arrestata lo scorso 23 gennaio durante le manifestazioni di protesta in Venezuela. Lo hanno confermato all'Adnkronos fonti della Farnesina. Ad annunciare la liberazione di Laura Gallo è anche un tweet del figlio, l'avvocato e attivista Gabriel Gallo. "Già in libertà condizionata 19 giovani arrestati il 23 gennaio, così come Laura Gallo. E' un primo passo, non ci fermeremo fino a quando non ci sarà libertà piena per tutti", scrive Gallo ringraziando la comunità internazionale per il sostegno ricevuto.