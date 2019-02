Chi è Fabiana, l'influencer che ha sposato Guaidò

Fabiana Rosales (foto da Instagram/fabirosales)

Sorride alla folla mentre cammina mano nella mano con il suo Juan. I lunghi capelli castani, lo sguardo rassicurante. Fabiana Rosales ha appena 26 anni e la forza di una leonessa. Giornalista, influencer sui social - dove vanta 264mila followers e si definisce 'mamma di Miranda Eugenia' - è la giovane moglie di Juan Guaidò, l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela.

La stampa venezuelana l'ha già ribattezzata "la primera dama più bella" del Paese. Ma lei minimizza: "è un titolo troppo grande per me" ha confessato a 'Caracas Chronicles' ammettendo che se c'è una first lady alla quale guarda con ammirazione quella è Michelle Obama. "I miei modelli di riferimento sono mia nonna materna e mia madre - ha aggiunto Fabiana - donne che lavorano fuori casa e che sono il nucleo della famiglia. Vedo il Venezuela come la mia casa a Tovar: un posto accogliente, dove c'è amore e rispetto, dove ci sosteniamo a vicenda".

Classe 1993, Fabiana è nata nello stato di Mérida (Venezuela) ed è cresciuta in una piccola città. Laureata in giornalismo e comunicazione nel 2013 all'Università Rafael Belloso Chabín, dopo gli studi si è trasferita a Caracas. Lì ha lavorato all'Assemblea nazionale impegnandosi sul fronte dei diritti umani e per sei anni ha fatto parte del partito politico del marito, Voluntad Popular.

L'incontro con Guaidò è avvenuto durante la militanza politica, sette anni fa. Ora che il marito è diventato la speranza dell'opposizione, autoproclamandosi presidente ad interim in virtù del suo ruolo di presidente del Parlamento, Fabiana ha detto di sentire "una grande responsabilità". "Il mio ruolo di moglie - ha sottolineato - è stare accanto a Juan e supportarlo. Lui è il custode del Paese".

Attivista anti regime, Fabiana ha sperimentato sulla propria pelle le difficoltà del Venezuela precipitato in una spirale di repressione e disastro economico e umanitario. Sua figlia Miranda è nata nel 2017, nei giorni in cui il nipote del medico che l'aveva fatta partorire, così come l'amico di famiglia Miguel Castillo, venivano uccisi nella repressione delle manifestazioni anti Maduro.

Fabiana, che è sempre stata accanto al marito, anche in occasione dei due arresti, descrive il suo Juan come un tipo sobrio, non troppo propenso a manifestare le proprie emozioni e tanto meno a lasciarsi trasportare da esse."Quando abbiamo iniziato a uscire, pensavo che fosse davvero chiuso, non mi aspettavo che esprimesse i suoi sentimenti - ha raccontato la donna - ma dopo la nascita di Miranda Eugenia è cambiato e ha iniziato a farlo. Juan ha un animo leggero, gioioso". E lo stesso può dirsi di Fabiana. O almeno stando alle centinaia di foto pubblicate su Instagram dove appare sempre sorridente mentre abbraccia la figlia, accarezza il cane o si emoziona tra la gente comune.