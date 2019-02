Gilet gialli di nuovo in piazza, tensioni a Parigi

(Foto Afp)

Gilet gialli, atto XII. Secondo il ministero degli Interni, circa 17.400 persone sono scese in piazza in tutta la Francia per protestare contro il governo nel 12esimo sabato di rabbia dei 'gilet jaunes'.

Tensioni si sono registrate a Parigi tra i manifestanti e le forze dell'ordine a Place de la Republique, dove si contano oltre 13mila dimostranti.