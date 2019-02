John Bolton (Fotogramma/Ipa)

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro "potrebbe finire a Guantanamo" se non accetterà di lasciare il potere. E' quanto ha affermato ieri il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, John Bolton, che nel corso di un'intervista ha anche ribadito che l'intervento militare in Venezuela da parte degli Stati Uniti, Brasile, Colombia, non è imminente, ma tutte le opzioni sono sul tavolo.

Ospite del programma 'The Hugh Hewitt radio show', a Bolton è stato chiesto quali opzioni ha Maduro per uscire dal Paese. "Dittatori come Ceausescu e Mussolini sono finiti male. A Idi Amin e Baby Doc Duvalier è andata meglio. Quali opzioni sono in mano a Maduro in questo momento?", ha chiesto il presentatore.

E Bolton, citando il suo tweet in cui augurava a Maduro "un lungo e quieto pensionamento in una spiaggia carina lontano dal Venezuela", ha risposto: "Prima ne approfitta, prima è probabile che trascorra una pensione su una spiaggia piacevole e carina, piuttosto che trovarsi a frequentare un’altra spiaggia come Guantanamo", riferendosi alla base navale statunitense a Guantánamo Bay, nella parte orientale di Cuba.