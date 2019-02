Sparatoria aeroporto Brisbane, arrestato uomo con coltello

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

La polizia ha sparato a un uomo che, all'aeroporto di Brisbane, era armato di coltello. Le forze dell'ordine ha chiarito che l'episodio non sarebbe legato al terrorismo. L'uomo, le cui condizioni non sono note, è stato arrestato. Non si registrano altri feriti. L'individuo, come riferisce The Courier Mail, si sarebbe avvicinato all'area delle partenze con una scatola di metallo dalla quale pendevano fili e avrebbe minacciato di far esplodere un ordigno. Secondo alcuni testimoni, avrebbe anche provato ad accoltellare l'ex moglie.