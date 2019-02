Europarlamento dedica sala radio a Megalizzi e Bartek

Lo studio radiofonico della sede del Parlamento Europeo di Strasburgo, in Francia, porterà il nome di Antonio Megalizzi e di Bartosz Orent-Niedzielski, detto Bartek, i due giornalisti rimasti uccisi nell'attacco terroristico avvenuto nella città alsaziana l'11 dicembre (il giornalista polacco morì cinque giorni dopo per le ferite riportate). La sala è stata intitolata ai due giornalisti di Europhonica dal presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. In quello studio, spiega l'amico e collega dei due giornalisti Andrea Fioravanti, "Antonio e Bartek hanno preparato decine di puntate, tantissime interviste, stando fino a tardi, finché gli inservienti non ci buttavano fuori".