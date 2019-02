Intesa anti-shutdown

Donald Trump (AFP)

"Avremo quasi 23 miliardi per la sicurezza alla frontiera. A prescindere dal denaro per il Muro, che viene costruito proprio mentre parliamo". Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha commentato in un tweet l'intesa bipartisan che ha permesso di scongiurare un nuovo shutdown e che prevede finanziamenti per 1,375 miliardi per la costruzione di 55 miglia di muro al confine.

"Il senatore Richard Shelby, gran lavoratore, mi ha appena illustrato concetti e parametri dell'intesa sulla sicurezza al confine - conclude il tweet -. Guardo a tutti gli aspetti sapendo che a questo sarà collegato molto denaro proveniente da altre fonti....".