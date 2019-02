Spagna, bilancio bocciato: rischio voto anticipato

(Afp)

Il Parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio presentata dal governo di minoranza del socialista Pedro Sanchez, con una mossa che potrebbe portare ad elezioni anticipate. Contro il governo hanno votato anche i partiti secessionisti catalani che finora avevano garantito un appoggio esterno. Secondo i media, si potrebbe andare al voto già il 28 aprile o attendere le elezioni europee del 26 maggio.

Sanchez potrebbe annunciare venerdì, al termine del Consiglio dei ministri, la data ufficiale. A riferirlo fonti del governo citate dai media, dopo che il parlamento ha bocciato la legge di bilancio. Secondo le fonti la data più probabile è il 28 aprile. L'alternativa potrebbe essere il 26 maggio quando si vota per le europee, ma anche per le elezioni municipali e in 13 regioni.