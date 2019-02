"Il fotografo Micalizzi vede da entrambi gli occhi"

(Afp)

Gabriele Micalizzi "vede da entrambi gli occhi". Ad aggiornare sulle condizioni del fotografo, ferito lunedì scorso in Siria, è il collettivo CesuraLab, di cui è socio-fondatore, con un post su Facebook in cui precisano che ancora la vista è, ovviamente, "un po' offuscata". Il nostro "amico e fratello Gabriele", aggiungono, si trova attualmente "ricoverato nell'ospedale militare di Baghdad" ed "è seguito dai medici sul posto che stanno gestendo le lesioni, riportate al volto e alle braccia". "Ci vorrà ancora qualche giorno per riaverlo con noi in Italia e poterlo riabbracciare - concludono -. La procedura di rimpatrio è già avviata e una struttura ospedaliera adeguata è già pronta ad accoglierlo".