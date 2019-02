Illinois, entra in azienda e spara

Immagine di repertorio (Afp)

Ci sarebbero diversi feriti a seguito della sparatoria avvenuta ad Aurora, nell'Illinois, dove un uomo armato avrebbe aperto il fuoco all'interno dei locali di un'azienda, la Henry Pratt Company. Si tratterebbe di un ex dipendente dell'azienda. Secondo le notizie riportate dai media Usa, vi sarebbero al momento 7 feriti, di cui 4 agenti di polizia. Sulla scena, oltre alla polizia locale è intervenuta anche l'Fbi. Sulla scena sono presenti numerosi agenti di polizia, mentre le autorità hanno invitato al popolazione a non uscire in strada fino a quando l'assalitore non sarà stato fermato.