Gilet gialli, scontri a Parigi

(Afp)

Scontri nella zona degli Invalides, durante la nuova mobilitazione dei gilet gialli oggi a Parigi. Le forze dell'ordine francesi hanno fatto ricorso al lancio di lacrimogeni per disperdere i manifestanti, si legge sul sito di Le Parisien. Più tardi la polizia ha fatto di nuovo uso dei lacrimogeni nel V Arrondissement della Capitale. Nel corso della mattinata la 14sima giornata di mobilitazione dei gilet gialli si era svolta senza incidenti a Parigi con circa 3mila partecipanti. Oltre 10mila e 200 in tutta la Francia come rende noto il ministero dell'Interno. I cortei dei gilet hanno attraversato anche altri centri, tra cui Rouen, Bordeaux e Toulouse. Questa mattina, inoltre, un centinaio di persone hanno partecipato a una manifestazione a Strasburgo.