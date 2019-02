Immagine d'archivio (Xinhua)

Due kamikaze e un terzo attentatore armato hanno provocato la morte di 8 persone in una moschea di Maiduguri, città nel nordest della Nigeria. La polizia dello stato del Borno, in una nota, ha spiegato che l'azione probabilmente è opera di Boko Haram. Anche il terzo attentatore è deceduto. In totale, 15 persone sono rimaste ferite.