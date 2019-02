Pistola nel bagno, evacuato treno a Francoforte

Immagine d'archivio (Afp)

Circa 700 persone sono state costrette a lasciare un treno ad alta velocità a Francoforte dopo il ritrovamento di una pistola in una toilette del convoglio. La polizia federale ha reso noto che l'arma è stata ritrovata da un addetto alle pulizie, in servizio sul treno partito da Dortmund e diretto a Monaco. La pistola, secondo le informazioni diffuse, non era carica.