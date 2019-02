San Pietroburgo, crollo in università

(Xinhua)

Un crollo si è verificato in un edificio dell'università ITMO di San Pietroburgo, l'ateneo specializzato in Information Technology, Ingegneria e Design. Non ci sono vittime, stando a quanto hanno reso noto i servizi d'emergenza russi dopo l'intervento. Il crollo, che ha coinvolto 3 piani, potrebbe essere stato provocato da irregolarità nei lavori in corso nella struttura.