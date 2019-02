Albania, si dimettono i deputati del Partito democratico

(Afp)

I 43 deputati del Partito democratico, principale forza di opposizione nel Parlamento albanese, hanno rimesso il proprio mandato e non faranno più parte dell'assemblea nazionale. La decisione, come ha spiegato il presidente del partito Lulzim Basha, è legata "alla negazione dei fondamentali diritti umani e alla crisi economica senza precedenti nel Paese", che - secondo l'opposizione - affonda per criminalità e corruzione.