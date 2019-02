Accoltella passanti, paura a Marsiglia

(Afp)

Paura a Marsiglia, nei pressi di rue de Rome, dove un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti ed è stato ucciso dalla polizia. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza all'emittente Bfmtv. I feriti sarebbero due e non quattro, come riferito inizialmente. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni. All'arrivo degli agenti della sicurezza, l'aggressore, la cui identità è ancora sconosciuta, avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto, uccidendolo. Nella sparatoria sarebbe rimasta ferita in modo non grave una terza persona. Per il momento, non viene privilegiata alcuna pista tra i motivi dell'attacco.