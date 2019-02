Morto il marinaio del bacio a Times Square

Addio a George Mendonsa, il marinaio protagonista di uno degli scatti più iconici del Novecento. Il suo bacio a un'infermiera in Times Square, nel giorno in cui viene celebrata la fine della Seconda guerra mondiale, è famoso in tutto il mondo. Mendonsa aveva 95 anni ed è deceduto in seguito a una caduta, ha fatto sapere la figlia al The Providence Journal.

Era il 14 agosto del 1945 quando Mendonsa è stato immortalato a New York mentre stringe alla vita Greta Zimmer Friedman e la bacia: i due non si conoscevano. Era il VJ Day, ovvero il giorno in cui il Giappone si arrese agli Stati Uniti: la gente si riversò in strada per celebrare la notizia.

I due si sono rivisti solo nel 2012 grazie a un programma della Cbs. Allora Mendonsa spiegò di aver baciato Greta d'impulso nell'entusiasmo della festa per la vittoria sul Giappone, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Fu un bacio rapido e travolgente, che colse la ragazza di sorpresa. Ma i fotografi Alfred Eisenstaedt e Victor Jorgensen, da due angolazioni diverse, catturarono l'attimo e trasformarono la coppia di sconosciuti in una delle icone del XX secolo.