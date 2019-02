Sparatoria a Monaco, 2 morti

Foto di repertorio (Afp)

Due persone sono morte a Monaco dove questa mattina alcuni residenti hanno riferito di colpi di arma da fuoco sparati all'interno di un cantiere in costruzione. A darne notizia è stato un portavoce della polizia, secondo cui una delle due vittime avrebbe esploso i colpi. "Non c'è pericolo per le persone", ha affermato il portavoce Sven Mueller senza fornire altri dettagli.