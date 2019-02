Arriva nuova ambasciatrice Usa all'Onu

Kelly Knight Craft (AFP)

Il presidente americano Donald Trump ha scelto l'ambasciatrice in Canada Kelly Knight Craft come nuova rappresentante permanente all'Onu, al posto di Nikki Haley.



"Kelly ha svolto un lavoro straordinario nel rappresentare il nostro Paese e non ho dubbi che con la sua leadership saremo rappresentati al massimo livello" ha scritto il presidente. Craft, 56 anni, è originaria del Kentucky, dove ha fondato una società di consulenza aziendale. Il marito, Joe Craft, è un miliardario al vertice di miniere di carbone. La coppia ha donato al partito Repubblicano, per la campagna presidenziale del 2016, circa 1,5 milioni di dollari (fonte Washington Post).

"Credo che ci siano scienziati su entrambi i fronti con posizioni accurate", ha detto Craft in un'intervista, parlando della sua opinione sui cambiamenti climatici. La scelta arriva dopo che l'ex portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert, aveva declinato, a sorpresa, l'offerta di Trump per il palazzo di Vetro.