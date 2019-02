Aereo dirottato in Bangladesh

(Afp)

Un aereo della Biman Bangladesh Airlines è stato costretto a un atterraggio d'emergenza all'aeroporto bengalese di Chittagong dopo essere stato dirottato da un giovane armato. L'aereo, partito da Dacca e diretto a Dubai, è atterrato a Chittagong alle 17.40 ora locale dove è stato circondato dalle forze di sicurezza che hanno fatto irruzione a bordo, dopo che erano scesi tutti i passeggeri, e hanno ucciso il dirottatore.

Il giovane, un 25enne bengalese di cui non è stato reso noto il nome, ha reagito in maniera aggressiva quando le forze di scurezza sono salite a bordo, ha detto SM Matiur Rahman, generale dell'esercito del Bangladesh. A questo punto, ha spiegato il militare, gli uomini del commando hanno aperto il fuoco. Il dirottatore, ferito, è stato arrestato, ma è morto poco dopo. "Non abbiamo avuto il tempo di negoziare. I nostri commandos hanno dovuto agire in fretta", ha commentato. Al momento non sono chiare le motivazioni del 25enne che, dopo aver dirottato l'aereo, aveva chiesto di parlare con il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina.