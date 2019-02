"Incontro Serraj-Haftar a inizio settimana ad Abu Dhabi"

(Afp)

Fayez Serraj e Khalifa Haftar potrebbero incontrarsi all’inizio della prossima settimana ad Abu Dhabi alla presenza dell’inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamè. E' quanto apprende l’Adnkronos da fonti libiche, secondo cui il capo del governo di accordo nazionale - in queste ore a Sharm El Sheikh per il vertice Ue-Lega araba - e l’uomo forte del governo di Tobruk potrebbero vedersi nell’emirato martedì o mercoledì. Salamè lavora da settimane all’organizzazione dell’incontro, dal quale spera possa uscire un pre-accordo tra i due leader, in assenza del quale non convocherà la Conferenza nazionale che dovrebbe mettere a punto la road map per le elezioni in Libia.

Nei giorni scorsi, media vicini ad Haftar avevano ipotizzato un faccia a faccia per lunedì o martedì a Parigi, un’ipotesi smentita all’Adnkronos da fonti informate, che davano invece per possibile l’incontro in un Paese della regione. L’ultimo faccia a faccia tra Serraj e Haftar risale alla metà di novembre alla conferenza di Palermo.