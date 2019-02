Kim in treno per summit Trump

La stazione ferroviaria Dong Dang, in Vietnam, dove è atteso Kim Jong Un per il secondo vertice con Trump (AFP)

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è partito in treno per recarsi in Vietnam, per il suo secondo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo conferma la stampa nordcoreana.

L'agenzia di stampa ufficiale della Corea centrale ha detto che Kim, lasciando la stazione ferroviaria di Pyongyang, ha pubblicato una foto in cui saluta da una carrozza del treno. L'incontro tra Trump e Kim, previsto ad Hanoi il 27 e 28 febbraio, prevede la negoziazione della denuclearizzazione nella penisola coreana.