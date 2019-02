L'ambasciatore tedesco: "Roma-Berlino relazione strategica"

L'ambasciatore tedesco Viktor Elbling (AdnKronos)

"La relazione tra Italia e Germania è strategica". A dirsene convinto è l'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma, Viktor Elbling, ospite di 'AdnKronos Live'. "Gli incontri tra i due capi di governo sono molto fitti, sono vicini, si comprendono bene" aggiunge commentando il colloquio a Davos tra Angela Merkel e Giuseppe Conte.



I conti pubblici italiani? "Non preoccupano, sono un tema italiano" dice l'ambasciatore. "Abbiamo delle regole che tutti in Europa seguiamo e ognuno deve vedere come mantenersi dentro queste regole" aggiunge, sottolineando che "serve più crescita in Europa" ma anche tenere "sotto controllo i conti pubblici".



L'Italia farà ancora parte del gruppo di testa? "Senza triangolo Italia, Francia e Germania, l'Europa non andrà avanti" dice Elbling per il quale proprio l'Europa deve essere "molto più coesa e solidale su come distribuire i migranti che arrivano".



MIGRANTI - "La Germania è il Paese che ha accolto più migranti in Europa e per l'Italia c'è il tema del primo approdo" dice l'ambasciatore. "Quello della distribuzione solidale è un tema essenziale" ed è necessario che "l'Europa trovi nuove regole per questa distribuzione". Serve, sottolinea Elbling, "più solidarietà verso l'Italia".



RAZZISMO - "Non parlerei di Italia razzista, per quello che vedo e percepisco" dice l'ambasciatore, riguardo al tema dell'immigrazione. "L'Italia - aggiunge il diplomatico - è sempre stata il Paese dell'accoglienza, aperto e tollerante".

UNITA' - "Penso che l'Europa ha una salute migliore di quello che si pensi" dice ancora l'ambasciatore. "Quando siamo uniti, siamo molto forti". Sul tema della difesa, della politica estera comune "abbiamo bisogno di trovare più unità" ma "siamo i Paesi che spendono di più sul tema del welfare e dei temi sociali". E' "una delle grandi forze che abbiamo" e "siamo molto lontani dalla fine dell'Europa".

GLOBAL - Inoltre, dice Elbling, "non bisogna credere che le preoccupazioni nostre siano solo nostre, ma bisogna comprendere che gli Stati sono tutti piccoli in questo mondo globalizzato" e "credere che possiamo competere contro Stati con un'economia di molto peso è un errore madornale. Dobbiamo capire che siamo una famiglia - conclude - e risolvere le differenze, che sono piccole comparate rispetto a tutto quello che ci unisce".